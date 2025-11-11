Ethereum - Japanischer Yen

547 701,72
 JPY
-1 664,55
-0,30 %
Geändert am: 11.11.2025 08:09:34

ATX am Dienstag im Plus erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen in Rot

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich moderate Gewinne vor Handelsstart ab. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse dürften am Dienstag weiter zugreifen.

Der ATX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit einem kleinen Plus.

Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten dürfte zunächst noch etwas weiter laufen, wenn auch langsamer als am Montag. Treiber ist der gleiche wie am Vortag, das sich abzeichnende Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte. Der US-Senat hat die Weichen dafür gestellt, er stimmte einem Übergangshaushalt zu. Dieser muss nun noch vom Repräsentantenhaus bestätigt und von Präsident Trump unterzeichnet werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter zulegen.

Nach den Gewinnen am Vortag wird der DAX mit weiteren Zuschlägen erwartet.

Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Damit könnte dem DAX doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Sie findet bei Börsianern als Indikator für die mittel- bis längerfristige Entwicklung Beachtung.

Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, wird immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenbeginn stärker.

Der Dow Jones konnte Aufschläge verzeichnen und schloss mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 47.372,22 Zählern.
Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 2,27 Prozent bei 23.527,17 Zählern.

Nach der späten Kursstabilisierung in New York am Freitag ging es am Montag wieder bergauf. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns die Stimmung auf.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden. Bei einer Lösung bekämen die Anleger auch wieder Zugang zu Regierungsdaten, die Aufschluss über den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft geben, und könnten die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed besser abschätzen.

Der nun angestrebte Deal sähe allerdings nur einen Übergangshaushalt bis 30. Januar 2026 vor. Zudem könnten mit Verspätung veröffentlichte Daten ein weniger rosiges Bild von der Konjunktur zeichnen als erwartet. Er habe dabei vor allem den Arbeitsmarkt und das Risiko negativer Nachrichten in diesem Bereich im Blick, erklärte Fabien Benchetritt von BNP Paribas Asset Management.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Fernost kommen am Dienstag nicht aus ihrer Deckung.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 mit Verlusten von 0,16 Prozent bei 50.832,43 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,36 Prozent leichter bei 4.004,17 Einheiten.

In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen um 0,23 Prozent auf 26.586,72 Stellen ab.

Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenstart geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien gemächlicher zu. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Dass der US-Senat nun tatsächlich den Weg für ein Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte freigemacht hat, in dem er einem Übergangshaushalt zugestimmt hat, bewegt nicht mehr. Dies spielten die Märkte bereits am Vortag. Das Repräsentantenhaus muss dem aber noch zustimmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
11.11.25 1&1 AG / Quartalszahlen
11.11.25 3U HOLDING AG / Quartalszahlen
11.11.25 A-1 Acid Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
11.11.25 A2A S.p.A. / Quartalszahlen
11.11.25 A2A S.p.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen
11.11.25 AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
11.11.25 AB Dynamics PLC / Quartalszahlen
11.11.25 Abans Holdings Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
11.11.25 Unabhängigkeitstag
11.11.25 Consumer Price Index (YoY)
11.11.25 Consumer Price Index (MoM)
11.11.25 Westpac Consumer Confidence
11.11.25 Kreditvergabe der Banken (Jahr)
11.11.25 Current Account n.s.a.
11.11.25 Handelsbilanz - BOP Basis
11.11.25 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
11.11.25 National Australia Bank's Business Confidence
11.11.25 National Australia Bank's Business Conditions
11.11.25 RBNZ Inflationserwartungen ( Jahr )
11.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
11.11.25 Veteranentag
11.11.25 Gedenktag
11.11.25 Eco Watchers Umfrage: Aktuell
11.11.25 Eco Watchers Umfrage: Prognose
11.11.25 Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich)
11.11.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
11.11.25 Arbeitslosenänderung
11.11.25 Arbeitslosenquote
11.11.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
11.11.25 Veränderung der Beschäftigung
11.11.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
11.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
11.11.25 Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
11.11.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
11.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
11.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
11.11.25 BoE-Mitglied Greene spricht
11.11.25 Rede von Sleijpen der EZB
11.11.25 Arbeitslosenqoute, gesamt
11.11.25 Arbeitslosenquote (%)
11.11.25 Auktion 9-monatiger Letras
11.11.25 Auktion 3-monatiger Letras
11.11.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
11.11.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
11.11.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
11.11.25 Neue Kredite
11.11.25 M2 Geldmenge (Jahr)
11.11.25 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
11.11.25 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
11.11.25 Zinssatzentscheidung
11.11.25 IPCA-Inflation
11.11.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
11.11.25 Industrieproduktion ( Monat )
11.11.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
11.11.25 Redbook Index (Jahr)
11.11.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

