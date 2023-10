AGCO erwirbt Vermögenswerte und Technologien von Trimble Ag durch ein Joint Venture mit Fokus auf die nächste Generation der Technologie für die Precision Ag

Die AGCO Corporation (NYSE: AGCO), ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber von Landmaschinen und Precision-Ag-Technologien, gab den Abschluss eines Joint Ventures (JV) mit Trimble (Nasdaq: TRMB) bekannt. Im Rahmen dieses Joint Ventures erwirbt AGCO eine 85%ige Beteiligung an Trimbles Portfolio von landwirtschaftlichen Vermögenswerten und Technologien gegen einen Barbetrag in Höhe von 2,0 Milliarden $ sowie die Beteiligung von JCA Technologies.

Durch das Joint Venture wird eine weltweit führende Precision-Ag-Plattform für gemischte Flotten aufgebaut, die das umfassende Technologieangebot der Trimble Ag exklusiv anbietet und die zukünftige Entwicklung und den Vertrieb von Agrartechnologien der nächsten Generation unterstützt. Trimble Ag ist Anbieter einer Vielzahl von benutzerfreundlichen Technologien, die mit verschiedenen Marken, Maschinenmodellen und landwirtschaftlichen Betriebstypen kompatibel sind. Die Hardware, Softwarelösungen und Cloud-basierten Anwendungen erstrecken sich über alle Phasen des Erntezyklus, von der Bodenbearbeitung über die Aussaat bis hin zur Ernte.

"Diese bedeutende Transaktion schafft ein Joint Venture, das zum weltweit führenden Anbieter von Precision-Ag-Produkten für gemischte Flotten wird und den strategischen Wandel von AGCO beschleunigt", so Eric Hansotia, Chairman, President und Chief Executive Officer von AGCO. "Dieser Deal erweitert das Technologieangebot von AGCO um bahnbrechende Technologien, die jede Phase des Erntezyklus umfassen. So können wir Landwirten eine bessere Unterstützung bieten, unabhängig davon, welche Marke sie verwenden."

Das Joint Venture wird das bestehende AGCO-Portfolio im Bereich der Precision Ag ergänzen und erweitern, um noch mehr branchenführende Lösungen für den gesamten Erntezyklus anbieten zu können und dabei über 10.000 Maschinenmodelle zu unterstützen. Durch die Kombination dieser beiden Precision-Ag-Portfolios und die Nutzung des Multi-Channel-Zugangs über Trimble Ag, AGCO OEM & Aftermarket, andere OEMs und Precision-Planting-Händler wird das Joint Venture so aufgestellt sein, dass es ein überproportionales Wachstum erzielen und noch mehr Landwirten auf der ganzen Welt Technologien der nächsten Generation zur Verfügung stellen kann.

Hansotia fuhr fort: "Der exklusive Zugang zu den Trimble Ag-Produkten in Kombination mit den bestehenden Angeboten von AGCO im Bereich Precision Ag unterstützt auch die Wachstumsambitionen von AGCO in den Bereichen Autonomie, Präzisionsspritzen, vernetzte Landwirtschaft, Datenmanagement und Nachhaltigkeit. All diese Berührungspunkte werden dazu führen, dass wir uns noch besser auf die Anforderungen der Landwirte einstellen können."

Die kommerziellen Synergien, die durch den direkten Zugang zu den globalen OEM-, Aftermarket-, anderen OEM- und Nachrüstungskanälen von AGCO entstehen, sowie die moderaten laufenden Kostensynergien werden das EBITDA des Joint Ventures bis zum Jahr 5 nach dem Abschluss voraussichtlich etwa verdoppeln.

"Landwirte wünschen sich heutzutage gemischte Flottenlösungen für ihre Traktoren und die landwirtschaftlichen Maschinen, die sie einsetzen, um die Welt möglichst effizient und nachhaltig zu ernähren", so Rob Painter, CEO von Trimble. "Wir glauben, dass ein Joint Venture mit AGCO, kombiniert mit dem erfolgreichen Ansatz für gemischte Flotten, den AGCO mit seinem Geschäftsmodell Precision Planting entwickelt hat, uns helfen kann, Landwirte und OEMs zusammen noch besser zu unterstützen."

Der Kaufpreis in Höhe von 2,0 Milliarden $ für die 85%ige Beteiligung von AGCO am Trimble Ag-Geschäft entspricht einem impliziten Unternehmenswert von etwa 2,35 Milliarden $ und entspricht einem Transaktionsmultiplikator von etwa 13,8x basierend auf einem EBITDA von etwa 170 Millionen $ im Jahr 2023E. Einschließlich der geschätzten Umsatz- und laufenden Kostensynergien in Höhe von 100 Mio. $ bis zum Jahr 3 und des aktuellen Nettowertes der Steuerattribute in Höhe von über 50 Mio. $ liegt der synergetische Multiplikator bei ca. 8,5x auf Basis des Jahres 2023E.

Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. AGCO hat eine fest zugesagte Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 2,0 Milliarden $ von Morgan Stanley Senior Funding, Inc. erhalten. Für den Kaufpreis in Höhe von 2,0 Mrd. $ wird eine Finanzierung durch eine Kombination aus vorhandener Liquidität, freiem Cashflow und neuen Schulden erwartet. AGCO setzt auch weiterhin auf die Beibehaltung seines soliden Investment-Grade-Ratings.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

AGCO hat zudem angekündigt, dass der Geschäftsbereich Grain & Protein im Rahmen der breiteren Portfolioumstellung von AGCO einer strategischen Überprüfung unterzogen wird. Im Zuge dieser Überprüfung wird AGCO alle strategischen Optionen bewerten, um sicherzustellen, dass die Grain & Protein-Kunden bestmöglich bedient werden und der Geschäftsbereich optimal positioniert ist, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von AGCO. Simpson Thacher & Bartlett LLP fungiert als Rechtsberater von AGCO und Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP als dessen Finanzierungsberater.

Centerview Partners LLC ist als exklusiver Finanzberater von Trimble tätig und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als dessen Rechtsberater.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen über die Transaktion und unsere strategischen Pläne sowie über Synergien, Umsatz- und EBITDA-Wachstum, die Auswirkungen der Transaktion auf Wachstum, Marge und Gewinn sowie unsere Möglichkeiten, die Transaktion abzuschließen und den Zeitpunkt des Abschlusses, unterliegen Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den Aussagen genannten abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem nachteilige Entwicklungen in der Agrarindustrie, darunter auch solche, die sich durch COVID-19 ergeben, Unterbrechungen der Versorgungskette, Inflation, Wetter, Rohstoffpreise, Änderungen der Produktnachfrage, Lieferunterbrechungen bei Teilen und Produkten, Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäftsbereiche von Trimble Ag in einer Weise, die zu den erwarteten finanziellen Ergebnissen führt, Reaktionen von Kunden und Wettbewerbern auf die Transaktion, einschließlich der Geschwindigkeit, mit der der größte OEM-Kunde von Trimble Ag seine Käufe von Trimble Ag-Geräten reduziert und die Geschwindigkeit, mit der das Joint Venture diese Verkäufe ersetzt, sowie nachteilige Entwicklungen an den Finanz- und Devisenmärkten, einschließlich des Anstiegs der Zinssätze. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen angenommen werden. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Risiken finden Sie in den von AGCO bei der SEC eingereichten Unterlagen, darunter das Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und die nachfolgenden Berichte auf Formular 10-Q. AGCO lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebs von landwirtschaftlichen Maschinen und landwirtschaftlicher Präzisionstechnologie. AGCO bietet seinen Kunden dank eines differenzierten Markenportfolios mit Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra® einen echten Mehrwert. Basierend auf den intelligenten Fuse®-Lösungen für die Landwirtschaft unterstützt AGCO mit seinem umfassenden Angebot an Maschinen und Dienstleistungen Landwirte dabei, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. AGCO wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA in Duluth, Georgia. Der Nettoumsatz von AGCO belief sich im Jahr 2022 auf 12,7 Milliarden $. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen können Sie uns auf Twitter folgen: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter, folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.agcocorp.com.

Über JCA Technologies

JCA Technologies ist ein Marktführer im Bereich der autonomen landwirtschaftlichen Maschinensysteme. Der branchenführende autonome Tech-Stack von JCA, das JCA Autonomous Framework, wurde im Laufe von mehr als 20 Jahren durch die Bereitstellung skalierbarer, fortschrittlicher Technologielösungen für landwirtschaftliche OEMs aufgebaut und durch Expertise in den Bereichen Engineering und Fertigung ergänzt. Seit der Übernahme von JCA durch AGCO im Mai 2022 hat JCA seine Technologie- und Engineering-Fähigkeiten für die Nachrüstung von autonomen Lösungen im Rahmen der Retrofit-First-Strategie von AGCO eingesetzt. Der Hauptsitz von JCA befindet sich im kanadischen Winnipeg, Manitoba, und das Unternehmen ist für Kunden auf der ganzen Welt tätig. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.jcatechnologies.com.

Über Trimble

Mit dem Ziel, die Zukunft der Welt zu gestalten, bietet das Technologieunternehmen Trimble Lösungen an, mit denen unsere Kunden auf eine neue Art und Weise messen, bauen, wachsen und Güter bewegen können und so einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität leisten. Kerntechnologien in den Bereichen Positionierung, Modellierung, Konnektivität und Datenanalyse verbinden die digitale und die physische Welt, um Produktivität, Qualität, Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit zu steigern. Trimble transformiert mit seinen Produkten, die von kundenspezifischen Lösungen über den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens bis hin zu Cloud-Services reichen, wichtige Branchen wie das Baugewerbe, die Geodatenverarbeitung, die Landwirtschaft und das Transportwesen, um eine vernetzte Arbeitswelt zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.trimble.com.

Über die Agriculture Division von Trimble

Die Agriculture Division von Trimble bietet Lösungen für komplexe technologische Herausforderungen entlang der gesamten landwirtschaftlichen Lieferkette. Die Lösungen unterstützen Landwirte und Berater beim Einsatz knapper Ressourcen, um eine sichere und zuverlässige Nahrungsmittelversorgung auf profitable und umweltverträgliche Weise zu gewährleisten. Die Lösungen von Trimble umfassen alle Jahreszeiten, Kulturen, Geländeformen und Betriebsgrößen und eignen sich für den Einsatz mit den meisten landwirtschaftlichen Maschinen, unabhängig vom Hersteller. Um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen, bietet Trimble eine Technologie-Integration an, mit der Landwirte Informationen über ihren gesamten Betrieb sammeln, austauschen und verwalten und gleichzeitig die Betriebseffizienz in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette steigern können. Die Lösungen von Trimble umfassen Lenkung und Steuerung, Desktop- und Cloud-basiertes Datenmanagement, Fluss- und Applikationskontrolle, Wassermanagement, Erntelösungen und Positionierungsdienste. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.trimble.com/agriculture.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

