Ausblick: AGCO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AGCO wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 205,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 USD erwirtschaftet wurden.

AGCO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,690 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,86 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at