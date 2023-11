AGCO setzt Technologietransformation fort, um Branchenführer im Bereich Smart Farming Solutions zu werden

Vor Kurzem sind Trimble, Betreiber einer global führenden Präzisionsplattform für gemischte Flotten, und AGCO (NYSE: AGCO), global führend bei Design, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Agrarpräzisionstechnologie, ein Joint Venture (JV) eingegangen. Seitdem entwickeln sie gemeinsam Technologie.

"Unser JV mit Trimble ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte unseres Unternehmens und der bedeutendste Agrar-Tech-Deal seit langem. Und wir halten unser Tempo aufrecht,” sagte Eric Hansotia AGCO’s Chairman, President und Chief Executive Officer. "Wir werden bis 2030 eine komplette Linie an autonomen Lösungen für jede Stufe des Pflanzzyklus anbieten. Darüber hinaus werden wir weitere Akquisitionen tätigen und früh in Technologie investieren. Dabei stehen für uns die Farmer immer im Mittelpunkt. Wir beliefern sie mit den neuesten Lösungen für die Landwirtschaft.”

Akquisition der digitalen Assets der FarmFacts GmbH stärkt Angebote für die Verwaltung von Daten

Am 11. November 2023 hat AGCO einen Kaufvertrag über die digitalen Assets der Farm Facts GmbH, führend im Bereich Farm Management Information Software (FMIS) und eine in Pfarrkirchen, Deutschland, ansässige Tochergesellschaft der BayWa AG Gruppe, geschlossen. FarmFacts ist spezialisiert auf Software für Landwirte und Dienstleistungen für Feldpläne, angefangen bei Karten mit Verordnungen bis hin zu Anleitungen für Markierungen. Die Produkte von FarmFacts beinhalten die kommende Generation der Anwendungen von NEXT Farming AG Office sowie die Plattform NEXT Farming Live. Darüber hinaus sind maßgeschneiderte Lösungen für Dokumentation, Düngeanforderungen für das Management bestimmter Flächen und Verbindungen zu allen wichtigen Terminals für landwirtschaftliche Geräte inbegriffen.

"Der Kauf der digitalen Assets von FarmFacts ergänzt unser Angebot im Bereich Präzisionsagrikultur strategisch,” sagte Seth Crawford, Senior Vice President und General Manager, Precision Ag & Digital. "Als wichtiger Anbieter von Lösungen für Datenmanagement zur Steigerung der Produktivität und Effizienz können wir mit FarmFacts unseren europäischen Landwirten noch mehr bieten.”

"Bei der Suche nach den besten Lösungen für unsere Kunden ist BayWa zu der Entscheidung gelangt, dass AGCO der Richtige ist, um Anwendungen von FarmFacts auf ein höheres Niveau zu heben,” sagte BayWa AG Board Member Dr. Marlen Wienert. "AGCO erwirbt NEXT Farming mit dem Ziel, eine passende Cloud Lösung zu liefern, die Leistung, Produktivität und Sicherheit der Anwendungen verbessert. Wir denken, dass AGCO hier eine außergewöhnliche Leistung vollbringen wird.”

Nach dem Abschluss werden die Bedingungen der Transaktion nicht veröffentlicht.

AGCO Ventures mit Fokus auf Investitionen in Technologien in der frühen Phase

AGCO setzt die Tradition fort, in Technologien in einer frühen Entwicklungsphase zu investieren. Zu diesem Zweck wird "AGCO Ventures" gegründet. Diese Initiative verdeutlicht die Strategie, durch Investitionen in derartige Start-ups, Inkubatoren, Venture Fonds, Hochschulinstitutionen und Forschungseinrichtungen innovativ zu bleiben.

AGCO Ventures wird sich auf Informationsmanagement und Analysen, landwirtschaftliche Technologien, alternative und umweltfreundliche Energiequellen sowie die Zukunft der Landwirtschaft konzentrieren. Mehr Informationen finden Sie unter: Ventures | AGCO (agcocorp.com).

