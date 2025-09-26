26.09.2025 06:31:29

AGF Management: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AGF Management hat am 24.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat AGF Management mit einem Umsatz von insgesamt 141,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

