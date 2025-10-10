ATX und DAX vor verhalten positivem Start -- Börsen in Fernost mit Abgaben

Sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex werden am Freitag behauptet erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird zum Wochenschluss stabil erwartet.

Der ATX kommt vorbörslich nicht recht vom Fleck.

Nach der Woche der Rekorde an den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich für den Freitag eine kaum veränderte Handelseröffnung ab. Mit Blick auf das Wochenende und das Schlagzeilenrisiko sowie den inzwischen hohen Bewertungen sind kleinere Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf nicht auszuschließen. Am Dienstag startet inoffiziell die US-Berichtssaison mit den Banken wie Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup, auch wenn es schon vereinzelte Zahlen wie von Delta Air Lines und PepsiCo gab. Mit Blick auf die stabilen Zinserwartungen in Europa dürften hier die Impulse eher aus Frankreich mit der Regierungskrise oder den USA mit den erwarteten Zinssenkungen kommen.

DEUTSCHLAND

Nach seinem jüngsten Rekord zeichnet sich am Freitag für den DAX ein minimal festerer Handelsstart ab.

Der DAX hält sich vorbörslich knapp oberhalb seines Vortagesschlusskurses.

Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der DAX vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Am Vortag hatte er sich mit dem historischen Hoch von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert, hatte die Gewinne anschliessend aber fast komplett wieder abgegeben. Nach Einschätzung der Helaba wurde mit dem Rekordhoch des Börsenbarometers ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally".

WALL STREET

Die US-Börsen machten am Donnerstag moderate Verluste.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke minimal höher, knickte jedoch im weiteren Verlauf ein und verzeichnete Verluste. Zum Ende des Handelstages verzeichnete er Verluste in Höhe von 0,52 Prozent bei 46.358,42 Punken.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung ebenfalls minimal stärker, drehte anschließend jedoch leicht auf rotes Terrain ab und ging 0,08 Prozent leichter bei 23.024,63 Zählern aus dem Handel.

Kurz nach der Eröffnung kletterten der S&P-500 sowie der NASDAQ-Composite auf neue Allzeithochs. Allerdings verließ die Anleger dann der Mut und so ging es abwärts. Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute.

Leicht stützend wirkt, dass ein geopolitischer Unsicherheitsfaktor weggefallen ist. Denn im Nahen Osten wurde ein bedeutender Schritt in Richtung Frieden gemacht.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen zum Ende der Handelswoche Abgaben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert derzeit 0,83 Prozent auf 48.179,06 Punkte, nachdem er am Vortag noch bei 48'597,08 Zählern einen neuen Rekordstand erklommen hatte.

Ebenfalls abwärts geht es am Freitag auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,86 Prozent abgibt auf 3.900,04 Zähler.

Daneben fällt der Hang Seng in Hongkong um 1,47 Prozent zurück auf 26.359,26 Einheiten.

Die leichteren US-Vorlagen lösen an den asiatischen Märkten am Freitag überwiegend Gewinnmitnahmen aus. Lediglich in Korea geht es nach oben: Dort markiert der Kospi neue Rekorde - Händler sprechen mit Blick auf das Plus von Nachholbedarf, nachdem die Börse in den vergangenen Tagen wegen der so genannten "Golden Week" geschlossen blieb.

Die Märkte schienen angesichts fehlender US-Konjunkturdaten wegen des "Government Shutdown" auf der Suche nach neuen Impulsen und einer neuen Richtung zu sein, heißt es am japanischen Markt. Daneben stellen sich Marktteilnehmer die Frage, wie der Trend zu höheren Leitzinsen mit den erwarteten fiskalpolitischen Impulsen der japanischen Regierung zusammenpasst. Laut neuen Indikatoren zieht zudem die Güterpreisinflation stärker an als erwartet. Der Dollar zum Yen notiert bei 152,78, verglichen mit 153,08 am späten Donnerstag in New York.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX