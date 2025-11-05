Ai Holdings Aktie
AI Sales May Soar 600% by 2028: 2 Brilliant AI Stocks to Buy Now, According to Wall Street
Capital spending related to artificial intelligence (AI) added more than a percentage point to U.S. economic growth during the first half of 2025, surpassing consumer spending as the primary source of expansion. But Evercore analyst Julian Emanuel says the bull market is far from over, calling AI the most transformative technology since the internet.Indeed, Morgan Stanley analysts estimate AI sales across cloud and software companies will grow more than 600% to surpass $1 trillion annually by 2028. Investors can lean into that trend by purchasing shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Datadog (NASDAQ: DDOG).Analysts are generally bullish on both stocks:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.