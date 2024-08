Airboss of America präsentierte Quartalsergebnisse

Airboss of America hat am 13.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 CAD gegenüber -0,130 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,82 Prozent auf 130,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at