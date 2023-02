Airbus-Aktie verbucht Gewinne: Airbus übertrifft Jahresprognose für den operativen Gewinn

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,80 je Aktie erhalten, nach 1,50 Euro je Aktie im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellte der im DAX notierte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern einen weiteren Ergebnisanstieg in Aussicht. Bei den Flugzeugauslieferungen nimmt sich Airbus 2023 wieder 720 Maschinen vor - so viele Maschinen wollte der Konzern ursprünglich im vergangenen Jahr an seine Kunden übergeben, musste das Ziel wegen Problemen in der Lieferkette aber im Sommer senken und im Dezember ganz kassieren.

"Die Branche setzte ihre Erholung im Jahr 2022 fort, der Luftverkehr nahm zu, und die Fluggesellschaften nahmen ihre langfristige Flottenplanung wieder auf", sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung des Unternehmens. Die Zahlen seien angesichts des ungünstigen Umfeldes solide.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) legte deutlich stärker um 43 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,68 Milliarden, 6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Je Aktie verdiente Airbus 2,13 Euro nach 2,01 Euro je Anteil.

Analysten hatten für das Schlussquartal im Konsens mit einem Umsatz von 20,4 Milliarden, einem bereinigten EBIT von 1,9 Milliarden und einem Konzerngewinn von 1,3 Milliarden bzw 1,71 Euro je Aktie gerechnet.

Der freie Cashflow (FCF) vor Fusionen und Akquisitionen (M&A) sowie Kundenfinanzierungen stieg im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 4,680 Milliarden Euro und übertraf damit die Konzernprognose von 4,5 Milliarden Euro.

Airbus verschiebt Produktionsausbau weiter nach hinten

Die Engpässe in den Lieferketten bremsen den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter aus. Konzernchef Guillaume Faury verschiebt den geplanten Ausbau der Mittelstreckenjet-Produktion deshalb weiter in die Zukunft. Die Rekordrate von monatlich 75 Jets aus der Modellfamilie A320neo soll nun erst 2026 erreicht werden und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant. Auch für das laufende Jahr plant der Manager vorsichtig: Er rechnet mit der Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen - und damit so vielen, wie ursprünglich schon für 2022 angepeilt. Da hatte der DAX-Konzern wegen fehlender Teile und anderer Probleme netto nur 661 Maschinen geschafft.

Der Finanzmarkt reagierte zunächst dennoch positiv. Die Airbus-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 2,49 Prozent auf 122,00 Euro. Branchenexpertin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies zeigte sich von den Airbus-Finanzzahlen des vergangenen Jahres am Morgen positiv überrascht. Auch der Geschäftsausblick stimme zuversichtlich, abgesehen von der Prognose für den freien Barmittelzufluss.

Mit der Anpassung der Produktionspläne fügt sich Airbus-Chef Faury den Realitäten. "Wir passen unsere Produktion den Lieferkapazitäten an", sagte der Chef des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2022 am Donnerstag in Toulouse. Die Lieferkette habe sich nicht so schnell erholt wie erwartet. Nach dem Einbruch des Flugverkehrs zu Beginn der Corona-Pandemie und der finanziellen Notlage vieler Airlines hatte Airbus seine Flugzeugproduktion im Jahr 2020 deutlich gedrosselt, dann aber wieder ein gutes Stück hochgefahren.

Schon Anfang Dezember hatte Faury angekündigt, die Produktionspläne für die stark gefragte A320neo-Reihe noch einmal zu überarbeiten. Jetzt wurde er konkret: Die Produktionsrate von monatlich 65 Jets soll nun erst Ende 2024 erreicht werden, nachdem er den Plan im vergangenen Sommer bereits auf Anfang 2024 verschoben hatte. Die zuvor für das Jahr 2025 angepeilte Marke von 75 Maschinen pro Monat fasst der Manager jetzt für 2026 ins Auge. Schon im Dezember hatte er allgemeiner von "Mitte des Jahrzehnts" gesprochen. Vor der Pandemie hatte die Produktion der Reihe bei etwa 60 Jets pro Monat gelegen.

Vor allem bei der A320neo-Familie sitzt Airbus auf einem prall gefüllten Auftragsbuch. Die Produktion ist auf Jahre hinaus ausgebucht. Wer heute einen solchen Jet bestelle, erhalte ihn frühestens im Jahr 2029, hatte Verkaufschef Christian Scherer im Januar erklärt. Konkurrent Boeing aus den USA kämpft unterdessen mit hausgemachten Problemen bei mehreren Flugzeugtypen, seit sein Konkurrenzmodell 737 Max ab März 2019 nach zwei tödlichen Abstürzen rund 20 Monate lang weltweit nicht abheben durfte.

Dabei hat die Nachfrage nach neuen Jets nach dem Einbruch in der Corona-Krise längst wieder angezogen. "Dank des zunehmenden Flugverkehrs und der Rückkehr der Airlines zu ihren langfristigen Flottenplanungen konnte sich die Branche 2022 weiter erholen", sagte Faury. Erst diese Woche bestellte die Fluggesellschaft Air India auf einen Schlag insgesamt 470 Maschinen bei den beiden großen Herstellern und landete damit den größten Flugzeugkauf der Luftfahrtgeschichte. Der größte Teil des Auftrags ging mit 250 Jets an Airbus.

Gefragt sind inzwischen auch wieder neue Großraumjets für den Langstreckenverkehr, der besonders stark unter der Pandemie und den weltweiten Reisebeschränkungen gelitten hatte. Airbus will die Produktion seines jüngsten Großraummodells A350 von derzeit sechs Stück pro Monat nun bis Ende 2025 auf monatlich neun Jets hochfahren. Die Produktion der etwas kleineren A330neo soll wie geplant von zuletzt drei Exemplaren pro Monat bis zum Jahr 2024 auf vier Stück wachsen.

Airbus bietet für Beteiligung an Atos-Cybersicherheitssparte Evidian

Airbus will bei der Cybersicherheitssparte Evidian von Atos einsteigen. Wie die Atos SE mitteilte, hat Airbus dem französischen IT-Konzern ein indikatives Angebot für einen Anteil von 29,9 Prozent an Evidian unterbreitet. Es gebe aber keine Garantie dafür, dass eine Einigung erzielt werde. Über die Höhe der Offerte machte Atos keine Angaben.

"Die Kombination der Kompetenzen von Airbus mit der weltweit führenden Position von Evidian in den Bereichen Managed Security Services und Supercomputing würde einen einzigartigen europäischen Akteur für Cybersicherheitslösungen und die Digitalisierung des Verteidigungssektors, der öffentlichen Sicherheit und kritischer nationaler Infrastrukturen schaffen", teilte Atos weiter mit. Das Unternehmen werde eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, beabsichtige aber nicht, exklusive mit Airbus zu verhandeln.

FRANKFURT / PARIS (Dow Jones) / TOULOUSE (dpa-AFX)