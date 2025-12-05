Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

05.12.2025 09:05:41

Airbus liefert im November 72 Flugzeuge aus - Jahresziel noch weit weg

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im November 72 Flugzeuge ausgeliefert und ist damit von seinem kürzlich gesenkten Jahresziel von 790 ausgelieferte Maschinen noch weit entfernt. Seit Jahresbeginn hat der Hersteller 657 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, wie er nun mitteilte. Airbus muss im Dezember damit noch 133 Auslieferungen schaffen, um ihr selbst gestecktes Ziel zu erfüllen.

Airbus kämpft mit Qualitätsprobleme am Rumpf einiger ihrer A320-Maschinen. Erst vor wenigen Tagen war das Lieferziel für 2025 deshalb um 30 Flugzeuge gekappt worden. Airbus buchte im November 75 Flugzeugbestellungen brutto, im bisherigen Jahresverlauf sind somit insgesamt 797 Bestellungen eingegangen. Aufträge für 97 Flugzeuge wurden storniert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 03:06 ET (08:06 GMT)

Aktien in diesem Artikel

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 48,80 0,00% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

