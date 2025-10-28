Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Airbus Group NV Un wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,471 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,77 Prozent auf 20,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbus Group NV Un noch 17,24 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,84 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 74,89 Milliarden USD waren.

