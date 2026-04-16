AIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AIT lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,87 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIT ein EPS von 23,85 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 14,25 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIT 13,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 135,18 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 129,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 58,40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 55,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at