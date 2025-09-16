Akeso Aktie

Akeso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P200 / ISIN: KYG0146B1032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
16.09.2025 04:40:06

Akeso's Ligufalimab Receives FDA Orphan Drug Designation For Acute Myeloid Leukemia

(RTTNews) - Akeso Inc. (AKESF, 9926.HK) announced that its proprietary next-generation humanized IgG4 monoclonal antibody targeting CD47, ligufalimab (AK117), has been granted Orphan Drug Designation by the U.S. FDA for the treatment of acute myeloid leukemia (AML).

The Orphan Drug Designation is a program established by the FDA to incentivize the development of therapies for rare diseases. Drugs granted this designation benefit from comprehensive FDA guidance during development, tax incentives, and up to seven years of market exclusivity upon approval.

Akeso said it is actively advancing the global clinical development of ligufalimab, which is being evaluated in both hematologic malignancies and solid tumors. In addition to its application in AML, patient enrollment has been completed in a randomized, double-blind, multicenter Phase II study assessing ligufalimab in combination with azacitidine for higher-risk myelodysplastic syndromes (HR-MDS).

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Akeso, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144Amehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Akeso, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144Amehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akeso, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A 13,80 -5,48% Akeso, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte zeigten sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen