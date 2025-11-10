Akshar Spintex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Akshar Spintex hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Akshar Spintex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 231,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at