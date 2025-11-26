Aroundtown Property Holdings Aktie

Aroundtown Property Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QGA / ISIN: CY0105562116

26.11.2025 10:41:38

AKTIE IM FOKUS: Aroundtown nach Zahlen schwach - Chartausbruch gescheitert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aroundtown (Aroundtown SA) sind am Mittwochmorgen nach der Vorlage von Neunmonatszahlen um fast 8 Prozent abgesackt. Auf dem tiefsten Niveau seit Juni hielten sie dann jedoch zunächst ihre einfache 200-Tage-Linie, die sie im Mai zuletzt unterschritten hatten. Damit scheiterten Aroundtown-Aktien erneut an einem Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend, in dem sie sich seit dem Jahreshoch im August befinden.

Möglicherweise war dies auch der Grund für den recht deutlichen Rückschlag. Denn Experten wie Jonathan Kownator von Goldman Sachs rechneten eigentlich nicht mit einer größeren Kursreaktion, auch wenn der Gewerbeimmobilien-Spezialist mit dem operativen Ergebnis (FFO) die Erwartungen leicht verfehlt habe. Die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Immobilienwert blieben allerdings recht hoch und der Einfluss auf die Refinanzierungskosten sei immens.

Stephanie Dossmann von der Investmentbank Jefferies hob hervor, dass sich der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt habe./ag/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

