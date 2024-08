AKTIE IM FOKUS: Mars beflügelt Pringles-Hersteller Kellanova mit Offerte

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Süßigkeitenhersteller Mars erfreut am Mittwoch die Anleger von Kellanova (Kellanova (ex Kelloggs)) mit einer Übernahmeofferte von 83,50 US-Dollar je Aktie. Der Kurs des unter anderem für seine Pringles -Chips bekannten Unternehmens näherte sich zur Wochenmitte diesem Betrag. Zuletzt gewannen die Aktien von Kellanova 7,7 Prozent auf 80,25 US-Dollar. Sie lagen damit nicht weit von ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2016 von 81,79 Dollar entfernt.

Die Transaktion wurde inklusive Schulden auf ein Volumen von nahezu 36 Milliarden Dollar beziffert. Damit ist es die größte Übernahme in diesem Jahr, die zwei bedeutende Nahrungsmittelkonzerne zusammen bringt. Vor der offiziellen Bekanntgabe hatte das "Wall Street Journal" über eine kurz bevorstehende Veröffentlichung berichtet.

Zuletzt hatte es auch schon entsprechende Gerüchte gegeben, auf die sich Analyst Nik Modi von RBC am Montag letzter Woche bezog. Er hatte die Papiere deshalb auf "Outperform" hochgestuft. Der Kurs hatte zuletzt auch schon deutlich zugelegt, seit Ende Juli haben die Aktien 29 Prozent gewonnen. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer", hatte Modi jüngst gesagt und den Berichten bereits seinen Glauben geschenkt.

"Wir sind weiterhin der Meinung, dass dieses Geschäft für Mars' Strategie im Snackbereich sinnvoll ist", schrieb Modi am Mittwoch nach der Bekanntgabe. Er mache aus vielerlei Gründen Sinn, denn das Wachstum der Unternehmen lasse nach und in solchen Zeiten werde gerne nach Übernahmen Ausschau gehalten, um es zu stützen. Mars sei außerdem schon länger dabei, sich mit Aktivitäten außerhalb der angestammten Süßwaren breiter aufzustellen.

Unternehmen versuchen derzeit, mit neuen Produkten und dem Einstieg in weitere Märkte gegenzusteuern, nachdem Verbraucher sich wegen Preiserhöhungen vermehrt zurückhalten. Kellanova ist bislang besser als die Konkurrenz gefahren und hat zuletzt eine Reihe von guten Zahlen vorgelegt. Für die in privater Hand liegende Mars-Gruppe würde die Übernahme eine sinkende Abhängigkeit vom stark schokoladenlastigen Geschäft und rekordhohen Kakaopreisen bedeuten.

Modi sieht von regulatorischer Seite nur begrenzte Risiken für die Übernahme. Hinsichtlich der Bewertung betont er, der Aufschlag liege am unteren Ende der Vergleichsspanne, wobei man noch zusätzlich berücksichtigen müsse, dass die Sektorbewertungen derzeit unter dem historischen Niveau lägen.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion den Höhepunkt jahrelanger Umstrukturierungs- und Fusions- und Übernahmeprozesse darstellt", urteilte David Palmer vom Analysehaus Evercore. Kellanova war im Vorjahr vom Kellogg-Konzern abgespalten worden. Er glaubt, dass die Übernahme dazu dient, den Snack-Umsatz bei Mars im Laufe der Zeit auf 36 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Kellanova trage nach aktuellem Stand rund 13 Milliarden zu diesem Ziel bei./tih/jsl/he