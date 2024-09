AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz droht Zweijahrestief nach Gewinnwarnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Gewinnwarnung vom Vorabend sind Aktien von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) am Freitagmorgen vorbörslich auf das tiefste Niveau seit zwei Jahren abgesackt. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere der Stuttgarter zuletzt nur noch 54,81 Euro - gut 7 Prozent weniger als zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag.

Die Bewertungen in der Autobranche spiegelten zwar bereits gewisse Anlegerskepsis wider, kommentierte Analyst George Galliers von Goldman Sachs. Das Ausmaß der Zielsenkung dürfte aber überraschen, nachdem die Stuttgarter Ende Juli noch halbwegs zuversichtlich gewesen seien. In Gesprächen mit Investoren zeige sich zunehmende Sorge über China, wo deutsche Autobauer mit ihren Gewinnen wohl inzwischen im Abwärtstrend gefangen seien.

Auch andere Autowerte rutschten am Morgen ab. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts hatte sich zuletzt gerade erst wieder etwas von seinem Tief seit Oktober 2023 erholt./ag/stk