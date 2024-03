Aktien Asien/Pazifik: Kursanstieg in Tokio - Deutliche Verluste in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen hat am Freitag der Aktienmarkt in Tokio weiterhin von den Zinssignalen der US-Notenbank vom Mittwoch profitiert. Der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) schloss nach deutlichen Vortagesgewinnen nun 0,18 Prozent im Plus mit 40 888,43 Punkten. Im frühen Handel hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht.

In China hingegen herrschte eine trübe Stimmung. Der CSI 300 gab bis zum Handelsschluss um 1,01 Prozent nach. Der Hongkonger Hang Seng büßte zuletzt sogar 2 Prozent ein, nachdem er am Donnerstag noch mit einer Rally auf die Zinssignale der Fed reagiert hatte. Technologiewerte schwächelten.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen und für den weiteren Verlauf des Jahres drei Zinssenkungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten angedeutet. Am Donnerstag wurden jedoch in den USA Konjunkturtaten zum Wohnungsbau, zum verarbeitenden Gewerbe und zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, die auf eine robuste Wirtschaft hindeuteten. Dies könnte die Fed dazu veranlassen, die Zinsen langsamer als vom Markt erwartet zu senken.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) notierte am Ende 0,15 Prozent tiefer./la/mis