EURO STOXX 50

5 542,05
7,34
0,13 %
19.11.2025 18:04:38

Aktien Europa Schluss: Befestigt nach Rücksetzer - Nvidia im Blickpunkt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen sind am Mittwoch wieder etwas zuversichtlicher geworden. Nach einem zähen Handelsbeginn legten die Kurse am Nachmittag zu, als sich an den US-Börsen Gewinne andeuteten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss am Ende mit 0,13 Prozent im Plus bei 5.542,05 Punkten. Zuletzt hatte der Index vom Rekordhoch am Donnerstag fast fünf Prozent verloren.

Über das weitere Wohl und Wehe dürften am späten Abend die Quartalsbilanz und die Prognosen des Chip-Giganten und KI-Profiteurs NVIDIA entscheiden. "Können diese überzeugen und der KI-Boom geht ungebremst weiter oder enttäuscht der Tech-Gigant und die Abwärtsspirale an den Märkten geht weiter?", brachte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets die jüngsten Sorgen auf den Punkt.

Der schweizerische Börsenindex SMI ging mit einem Plus von 0,39 Prozent auf 12.530,62 Punkte aus dem Handel. In London stand dagegen für den FTSE 100 ein Minus von 0,47 Prozent auf 9.507,41 Zähler zu Buche./bek/he

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 542,05 0,13%

