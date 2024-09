Aktien Europa Schluss: Deutliche US-Zinssenkung beflügelt EuroStoxx 50

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine deutliche US- Zinssenkung hat dem EuroStoxx 50 am Donnerstag Schwung gegeben. Der Leitindex der Eurozone baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und schloss 2,24 Prozent höher mit 4.943,38 Punkten. Die Kursdelle seit Anfang August hat er inzwischen fast wieder ausgebügelt. Der französische CAC 40 legte am Donnerstag ähnlich kräftig zu.

Dagegen fielen die Kursgewinne außerhalb des Euroraums bescheidener aus. Beim Schweizer SMI reichte es nur für ein Plus von 0,63 Prozent auf 12.058,30 Zähler. Ähnlich sah es für den britischen FTSE 100 mit einem Kursanstieg um 0,91 Prozent auf 8.328,72 Punkte aus. Er hatte zunächst ebenfalls deutlicher angezogen, aber einen Teil seiner Gewinne abgegeben, nachdem die heimische Notenbank den Leitzins nicht angetastet hatte.

Das war zwar weithin erwartet worden. Einige Anleger nahmen es offenbar dennoch mit Enttäuschung auf. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Zinsen vergangene Woche ein zweites Mal gesenkt und die US-Notenbank Fed am Vortag ihre Zinswende mit einer für etliche Marktteilnehmer überraschend deutlichen Senkung eingeleitet./gl/nas