Aktien Europa Schluss: Etwas erholt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag nach den Vortagesverlusten gefangen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,58 Prozent auf 4474,01 Punkte. Der französische CAC 40 zog um 0,52 Prozent auf 7450,63 Zähler an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,53 Prozent auf 7723,07 Punkte nach oben.

Am New Yorker Aktienmarkt war die Tendenz zuletzt positiv, dies half den Kursen in Europa im späten Handel. Weiterhin ist die Geldpolitik eines der zentralen Themen für Börsianer. Ob es zu baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank kommt, ist nach dem am Vortag veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung derzeit aber fraglich. In den Fokus rückt nun der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember./ajx/he