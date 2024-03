Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 stagniert nach starkem Quartal

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag auf hohem Niveau stagniert. Das Börsengeschehen vor den Osterfeiertagen war ebenso übersichtlich wie die Kursbewegungen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) erreichte gegen Mittag den höchsten Stand seit 2000, konnte diese Gewinne aber nicht halten. Vor dem langen Osterwochenende schloss der Index 0,03 Prozent im Plus bei 5083,42 Punkten.

Mit einem Gewinn von gut 12 Prozent im ersten Quartal des Börsenjahres 2024 war es das stärkste Vierteljahr seit dem ersten Quartal 2023. Damit hängt der EuroStoxx 50 andere Indizes aus führenden Industrieländern mit Ausnahme des japanischen Nikkei 225 ab. Als Kurstreiber an den meisten Märkten erwiesen sich die Hoffnungen auf Zinssenkungen der Notenbanken.

Beim französischen CAC 40 ging die Rekordjagd am Donnerstag weiter: Er erreichte am Vormittag erneut einen Höchststand, schloss am Ende aber nahezu unbewegt bei 8205,81 Punkten. Der zuletzt etwas schwächelnde britische FTSE 100 stieg um 0,26 Prozent auf 7952,62 Zähler./bek/he