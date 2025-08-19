EURO STOXX 50
|
5 483,28
|
48,64
|
0,90 %
|
19.08.2025 18:13:38
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf höchstem Stand seit März - Friedenshoffnung
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag zugelegt und am Tageshoch geschlossen. Zwar gibt es weiterhin keine konkreten Ergebnisse für ein Ende des Ukraine-Krieges, doch "weitere Treffen - auch mit Moskau - stehen bevor", kommentierten die Experten von IG Markets.
Obendrein sei das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern "sehr viel freundlicher" verlaufen als die Begegnung zwischen Trump und Selenskyj im Februar, zeigte sich Analyst David Perry von JPMorgan optimistisch. Auch Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank hob den "konstruktiven Ton" der Gespräche hervor.
Bevor am Freitag die Rede von Fed-Chef Jerome Powell zum Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den Mittelpunkt rücken wird, machte der EuroStoxx 50 seine Verluste vom Wochenauftakt mehr als wett. Der Leitindex der Euroregion legte um 0,89 Prozent auf 5.483,28 Punkte zu und schloss knapp unterhalb seines Tageshochs. Damit ist er zudem wieder zurück auf dem Niveau von Ende März.
Außerhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI um 1,16 Prozent auf 12.212,19 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,34 Prozent auf 9.189,22 Punkte./ck/he
