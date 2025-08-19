EURO STOXX 50

5 483,28
48,64
0,90 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
19.08.2025 18:13:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf höchstem Stand seit März - Friedenshoffnung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag zugelegt und am Tageshoch geschlossen. Zwar gibt es weiterhin keine konkreten Ergebnisse für ein Ende des Ukraine-Krieges, doch "weitere Treffen - auch mit Moskau - stehen bevor", kommentierten die Experten von IG Markets.

Obendrein sei das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern "sehr viel freundlicher" verlaufen als die Begegnung zwischen Trump und Selenskyj im Februar, zeigte sich Analyst David Perry von JPMorgan optimistisch. Auch Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank hob den "konstruktiven Ton" der Gespräche hervor.

Bevor am Freitag die Rede von Fed-Chef Jerome Powell zum Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den Mittelpunkt rücken wird, machte der EuroStoxx 50 seine Verluste vom Wochenauftakt mehr als wett. Der Leitindex der Euroregion legte um 0,89 Prozent auf 5.483,28 Punkte zu und schloss knapp unterhalb seines Tageshochs. Damit ist er zudem wieder zurück auf dem Niveau von Ende März.

Außerhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI um 1,16 Prozent auf 12.212,19 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,34 Prozent auf 9.189,22 Punkte./ck/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 483,28 0,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen