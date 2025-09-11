EURO STOXX 50
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt wieder zu - EZB-Zinsentscheid im Fokus
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag wieder etwas gestiegen. Im Fokus standen die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). In politisch unsicheren Zeiten ließ die EZB die Leitzinsen im Euroraum unverändert.
Schon im Juli hatte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nicht angetastet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem ausgewogeneren Wachstumsausblick. Ökonomen erwarten zunächst keine weiteren Leitzinssenkungen.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,47 Prozent im Plus bei 5.386,77 Punkten. Außerhalb der Eurozone ging es für den Londoner FTSE 100 um 0,78 Prozent auf 9.297,58 Punkte nach oben. Der Schweizer SMI stieg um 0,62 Prozent auf 12.292,72 Punkte./la/nas
