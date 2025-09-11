EURO STOXX 50

5 386,77
25,30
0,47 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
11.09.2025 18:08:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt wieder zu - EZB-Zinsentscheid im Fokus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag wieder etwas gestiegen. Im Fokus standen die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). In politisch unsicheren Zeiten ließ die EZB die Leitzinsen im Euroraum unverändert.

Schon im Juli hatte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nicht angetastet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem ausgewogeneren Wachstumsausblick. Ökonomen erwarten zunächst keine weiteren Leitzinssenkungen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,47 Prozent im Plus bei 5.386,77 Punkten. Außerhalb der Eurozone ging es für den Londoner FTSE 100 um 0,78 Prozent auf 9.297,58 Punkte nach oben. Der Schweizer SMI stieg um 0,62 Prozent auf 12.292,72 Punkte./la/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 386,77 0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Entscheid im Fokus: ATX und DAX schließen im Plus -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agierten Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ging es auch nach oben. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen