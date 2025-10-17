Ethereum - Japanischer Yen

581 092,26
 JPY
-3 155,16
-0,54 %
Geändert am: 17.10.2025 08:34:36

Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mit deutlichen Verlusten

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren rund eine Stunde vor Handelsstart zu Verlusten. An den Börsen in Fernost geht es vor dem Wochenende kräftig abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag mit Abgaben erwartet.

Der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke auf rotem Terrain.

Nach den Vortagesaufschlägen werden die europäischen Aktienmärkte im Minus erwartet. Ob Anleger mit der eingetrübten Stimmung sowie dem Wochenende vor der Tür erneut den Rücksetzer kaufen, bleibt abzuwarten. Während am vergangenen Freitag die Ankündigung von US-Präsidenten Donald Trump zu Extrazöllen auf US-Importe aus China die Stimmung belasteten, sind es aktuell faule Kredite bei US-Regionalbanken. Hier werden die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios nach den jüngsten Schlagzeilen nun höher eingestuft. Dies dürfte auch negative Spuren bei den europäischen Bankentiteln hinterlassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor Wochenschluss in Rot.

Der DAX deutet vorbörslich auf einen schwachen Handelsstart hin.

Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem hiesigen XETRA-Schluss weiter unter Druck geraten, was auch die Notierungen hierzulande nun belastet. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten.

Insgesamt steht der DAX aber schon seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche tendenziell unter Druck. Vorangegangen war aber auch ein starker Lauf, auch getrieben vom Boom-Thema KI. Für Molltöne sorgte dann aber der wieder stärker aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rot.

Der Dow Jones sackte um 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte ab.
Ebenfalls im Minus schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite, der 0,47 Prozent auf 22.562,54 Zähler einbüsste.

Die Wall Street knüpfte am Donnerstag nicht an die Vortagesaufschläge an. Eine bislang recht positiv verlaufene Berichtsperiode und Zeichen einer robusten Nachfrage nach KI-Produkten hielten die Stimmung aber zumindest in Teilen weiter hoch, auch wenn es in Sachen Regierungsstillstand und Handelskonflikt zwischen den USA und China kaum Hoffnung auf schnelle Lösungen gibt. Kaum Auftrieb bescherte eine optimistische Einschätzung von US-Finanzminister Scott Bessent zum Handel mit Südkorea: Seoul und Washington stünden kurz davor, neue Bedingungen für ein Handelsabkommen zur Senkung der US-Zölle auf südkoreanische Produkte festzulegen, sagte der Minister. Letztlich ist es aber im Wesentlichen der Themenkomplex KI, der dem Markt hilft, über Handelsspannungen hinwegzusehen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war erneut recht übersichtlich, was auch dem andauernden Shutdown in den USA geschuldet ist. Für eine Enttäuschung sorgte der Philadelphia-Fed-Index. Dieser fiel im Oktober auf minus 12,8 von plus 23,2 im Vormonat. Ökonomen hatten hier nur einen Rückgang auf plus 9,5 erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Nach einer zweitägigen Erholungsphase verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 vor Wochenschluss ein Minus von 1,53Prozent und fällt auf 47.538,83 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 1,52 Prozent auf 3.856,67 Stellen nach.

In Hongkong präsentiert sich auch der Hang Seng mit Abgaben von 1,99 Prozent auf 25.373,89 Einheiten.

Die asiatischen Handelsplätze folgen am Freitag weitgehend den schwachen US-Vorgaben. Diese sind geprägt von Abgaben im Finanzsektor, nachdem die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet hatten. Beide Titel brachen in der Folge ein. Händler sprechen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal.

"Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagt NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Daher zählen auch in Asien Finanzwerte zu den Verlierern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
17.10.25 360 One Wam Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
17.10.25 4SC AG Inhaber-Akt Aus Konversion / Quartalszahlen
17.10.25 A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs / Quartalszahlen
17.10.25 ADJUVANT COSME JAPAN CO LTD / Quartalszahlen
17.10.25 Aduro Clean Technologies Inc Registered Shs / Hauptversammlung
17.10.25 Allco Finance Group LtdShs / Hauptversammlung
17.10.25 Ally Financial Inc / Quartalszahlen
17.10.25 Alphalogic Industries Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
17.10.25 FOMC Mitglied Kashkari Rede
17.10.25 Arbeitslosenquote
17.10.25 Investitionen in ausländische Anleihen
17.10.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
17.10.25 IWF Treffen
17.10.25 Arbeitslosenquote
17.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
17.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
17.10.25 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
17.10.25 EU-Norminflation (im Monatsvergleich)
17.10.25 HVPI (Monat)
17.10.25 EU-Norminflation ( Jahr )
17.10.25 HVPI (Jahr)
17.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
17.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
17.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
17.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
17.10.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
17.10.25 BoE-Mitglied Pill spricht
17.10.25 New Loans
17.10.25 BoE-Mitglied Greene spricht
17.10.25 Bankkredit-Wachstum
17.10.25 Devisenreserven, USD
17.10.25 Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere
17.10.25 Änderung der Hausbaubeginne
17.10.25 Änderung der Baugenehmigungen
17.10.25 Baugenehmigungen (Monat)
17.10.25 Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere
17.10.25 Importpreisindex (Jahr)
17.10.25 Exportpreisindex (Jahr)
17.10.25 Exportpreisindex (Monat)
17.10.25 Importpreisindex (Monat)
17.10.25 Housing Starts (MoM)
17.10.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
17.10.25 Kapazitätsauslastung
17.10.25 Industrieproduktion (Monat)
17.10.25 M3-Geldmenge
17.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
17.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
17.10.25 Fed-Mitglied Musalem spricht
17.10.25 BoE-Mitglied Breeden spricht
17.10.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
17.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
17.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
17.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
17.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
17.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
17.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
17.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
17.10.25 Gesamte Netto TIC Flüsse
17.10.25 Netto Langzeit TIC Flüsse

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

