Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mit deutlichen Verlusten

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren rund eine Stunde vor Handelsstart zu Verlusten. An den Börsen in Fernost geht es vor dem Wochenende kräftig abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag mit Abgaben erwartet.

Der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke auf rotem Terrain.

Nach den Vortagesaufschlägen werden die europäischen Aktienmärkte im Minus erwartet. Ob Anleger mit der eingetrübten Stimmung sowie dem Wochenende vor der Tür erneut den Rücksetzer kaufen, bleibt abzuwarten. Während am vergangenen Freitag die Ankündigung von US-Präsidenten Donald Trump zu Extrazöllen auf US-Importe aus China die Stimmung belasteten, sind es aktuell faule Kredite bei US-Regionalbanken. Hier werden die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios nach den jüngsten Schlagzeilen nun höher eingestuft. Dies dürfte auch negative Spuren bei den europäischen Bankentiteln hinterlassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor Wochenschluss in Rot.

Der DAX deutet vorbörslich auf einen schwachen Handelsstart hin.

Negative Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem hiesigen XETRA-Schluss weiter unter Druck geraten, was auch die Notierungen hierzulande nun belastet. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten.

Insgesamt steht der DAX aber schon seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche tendenziell unter Druck. Vorangegangen war aber auch ein starker Lauf, auch getrieben vom Boom-Thema KI. Für Molltöne sorgte dann aber der wieder stärker aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rot.

Der Dow Jones sackte um 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte ab.

Ebenfalls im Minus schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite, der 0,47 Prozent auf 22.562,54 Zähler einbüsste.

Die Wall Street knüpfte am Donnerstag nicht an die Vortagesaufschläge an. Eine bislang recht positiv verlaufene Berichtsperiode und Zeichen einer robusten Nachfrage nach KI-Produkten hielten die Stimmung aber zumindest in Teilen weiter hoch, auch wenn es in Sachen Regierungsstillstand und Handelskonflikt zwischen den USA und China kaum Hoffnung auf schnelle Lösungen gibt. Kaum Auftrieb bescherte eine optimistische Einschätzung von US-Finanzminister Scott Bessent zum Handel mit Südkorea: Seoul und Washington stünden kurz davor, neue Bedingungen für ein Handelsabkommen zur Senkung der US-Zölle auf südkoreanische Produkte festzulegen, sagte der Minister. Letztlich ist es aber im Wesentlichen der Themenkomplex KI, der dem Markt hilft, über Handelsspannungen hinwegzusehen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war erneut recht übersichtlich, was auch dem andauernden Shutdown in den USA geschuldet ist. Für eine Enttäuschung sorgte der Philadelphia-Fed-Index. Dieser fiel im Oktober auf minus 12,8 von plus 23,2 im Vormonat. Ökonomen hatten hier nur einen Rückgang auf plus 9,5 erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Nach einer zweitägigen Erholungsphase verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 vor Wochenschluss ein Minus von 1,53Prozent und fällt auf 47.538,83 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 1,52 Prozent auf 3.856,67 Stellen nach.

In Hongkong präsentiert sich auch der Hang Seng mit Abgaben von 1,99 Prozent auf 25.373,89 Einheiten.

Die asiatischen Handelsplätze folgen am Freitag weitgehend den schwachen US-Vorgaben. Diese sind geprägt von Abgaben im Finanzsektor, nachdem die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet hatten. Beide Titel brachen in der Folge ein. Händler sprechen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal.

"Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagt NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Daher zählen auch in Asien Finanzwerte zu den Verlierern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX