EURO STOXX 50

5 456,67
86,97
1,62 %
18.09.2025 18:12:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx zieht nach US-Zinssenkung an

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf die US-Zinssenkung reagiert. "Die US-Notenbank fährt weiter auf Sicht und schaltet nach der ersten Zinssenkung in diesem Jahr nicht auf Autopilot mit Lockerungsmechanismus", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarktes mit Blick auf die Entscheidung am Vortag fest. "Sie schaut sich die zukünftigen Daten genau an und entscheidet von Sitzung zu Sitzung." Das sei zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte.

Der Leitindex der Eurozone gewann 1,62 Prozent auf 5.456,67 Punkte und notiert auf dem Niveau von Ende August. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,42 Prozent auf 12.049,13 Zähler aufwärts. Der britische FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 9.228,11 Punkte zu./la/jha/

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 456,67 1,62%

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbringt den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

