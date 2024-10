Aktien Europa Schluss: Freundliche Tendenz trotz Nahost-Krise - 'Keine Panik'

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ungeachtet der sich zuspitzenden Spannungen in Nahost haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch moderate Gewinne verbucht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,18 Prozent auf 4963,29 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der schweizerische SMI um 0,29 Prozent auf 12.122,09 Zähler zu. Der britische FTSE 100 stieg um 0,17 Prozent auf 8.290,86 Punkte.

Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt. In Erwartung eines Gegenangriffs verlängerte der Iran die Sperrung seines Luftraums.

"Und solange in diesem Konflikt Gegenangriff auf Angriff erfolgt, dürfte auch die Nervosität an der Börse hoch bleiben", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Es ist aber nicht so, dass Panik herrscht, vielmehr wägen die Investoren die Chancen aus weiteren geldpolitischen Lockerungen und steigenden geopolitischen Risiken gegeneinander ab", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets./ajx/he