|
Geändert am: 03.10.2025 08:18:19
ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich am Freitag in Rot präsentieren.
Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,2 Prozent leichter bei 4.698 Punkten.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt werden die Anleger am Freitag voraussichtlich zugreifen.
Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,3 Prozent im Plus bei 24.460 Punkten.
Damit attackiert der DAX zunächst erneut seine Charthürde an der Marke von 24.500 Punkten, an der er tags zuvor wieder abgedreht war. Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten ist jedoch auch nur noch ein halbes Prozent entfernt.
In den Vereinigten Staaten haben S&P 500 und die NASDAQ-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.
WALL STREET
Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag fester.
Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 46.520,15 Punkten.
Daneben zeigte sich der Techwerteindex NASDAQ Composite 0,39 Prozent fester und ging bei 22.844,05 Zählern in den Feierabend.
Beflügelt vom Trendthema "Künstliche Intelligenz" (KI) hat sich der Rekordlauf an der überwiegend mit Technologiewerten bestückten NASDAQ-Börse am Donnerstag fortgesetzt. Ausgelöst wurde er durch einen kolportierten kräftigen Bewertungsanstieg des ChatGPT-Anbieters OpenAI. Gemessen an einer neuen Platzierung von Belegschaftsanteilen hat dieser Kreisen zufolge eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar erreicht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, wird das Unternehmen damit rund 200 Milliarden Dollar höher bewertet als im April.
Gebremst wurden die wichtigen US-Indizes jedoch vom Regierungsstillstand. Der sogenannte "Shutdown" führt dazu, dass in den USA keine Konjunkturdaten von den Regierungsbehörden mehr veröffentlicht werden. Damit entfielen an diesem Donnerstag die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie der viel beachtete Auftragseingang für die Industrie. Am Freitag dürfte zudem der Arbeitsmarktbericht für den Monat September ausbleiben.
Dass die vom Dienstleister ADP am Vortag veröffentlichten Daten im privaten Arbeitssektor schwach ausgefallen waren, lässt allerdings so manchen Anleger auf weitere Zinssenkungen hoffen. Die Wahrscheinlichkeit für einen nächsten solchen Schritt wird laut dem Indikator FedWatch-Tool inzwischen bei 99 Prozent gesehen. Die US-Notenbank wird die nächsten geldpolitischen Entscheidungen Ende Oktober bekannt geben.
ASIEN
In Fernost finden die Börsen am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzt seine positive Entwicklung vom Vortag fort und gewinnt aktuell (07:16 Uhr) 1,66 Prozent auf 45.680,94 Punkte. Der Nikkei steuert damit auf sein Mitte September erreichtes Rekordhoch von knapp 45'853 Punkte zu.
Auf dem chinesischen Festland findet am Freitag feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Dienstag ein Plus von 0,52 Prozent auf 3.882,78 Punkte verzeichnet.
In Hongkong gibt der Hang Seng am heutigen Freitag 0,94 Prozent auf 27.031,18 Punkte ab.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|03.10.25
|AGL Energy Ltd (spons. ADRs) / Hauptversammlung
|03.10.25
|AGL Energy LtdShs / Hauptversammlung
|03.10.25
|Arc Land Sakamoto Co Ltd / Quartalszahlen
|03.10.25
|BIKE O & COMPANY Ltd. / Quartalszahlen
|03.10.25
|C3.ai Inc / Hauptversammlung
|03.10.25
|C3.ai Inc Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs / Hauptversammlung
|03.10.25
|Cal-Maine Foods Inc. / Hauptversammlung
|03.10.25
|Cleghorn Minerals Ltd. / Hauptversammlung
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|03.10.25
|Czechia, Parliamentary
|03.10.25
|Tag der Deutschen Einheit
|03.10.25
|S&P Global EMI für Dienstleistungen
|03.10.25
|S&P Global zusammengesetzter PMI
|03.10.25
|Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern
|03.10.25
|Arbeitslosenquote
|03.10.25
|ANZ Rohstoffpreis
|03.10.25
|AIB EMI für Dienstleistungen
|03.10.25
|Jibun Bank EMI Dienstleistungen
|03.10.25
|Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
|03.10.25
|S&P Global Composite PMI
|03.10.25
|S&P Global Construction PMI
|03.10.25
|Retail Sales (MoM)
|03.10.25
|Retail Sales (YoY)
|03.10.25
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|03.10.25
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|03.10.25
|S&P Global Services PMI
|03.10.25
|Industrieproduktion ( Monat )
|03.10.25
|Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
|03.10.25
|Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
|03.10.25
|Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
|03.10.25
|Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
|03.10.25
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
|03.10.25
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
|03.10.25
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
|03.10.25
|S&P Global PMI Gesamtindex
|03.10.25
|HCOB EMI Dienstleistungen
|03.10.25
|HCOB EMI Gesamtindex
|03.10.25
|Änderung der Arbeitslosen
|03.10.25
|HCOB EMI für Dienstleistungen
|03.10.25
|Angemeldete Arbeitslosigkeit
|03.10.25
|HCOB Composite EMI
|03.10.25
|Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr )
|03.10.25
|Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat )
|03.10.25
|S&P Global Gesamt-EMI
|03.10.25
|S&P Global EMI für Dienstleistungen
|03.10.25
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|03.10.25
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|03.10.25
|Haushaltsdefizit/Bruttoinlandsprodukt
|03.10.25
|Rede von Sleijpen der EZB
|03.10.25
|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|03.10.25
|FOMC Mitglied John C. Williams spricht
|03.10.25
|Bankkredit-Wachstum
|03.10.25
|Devisenreserven, USD
|03.10.25
|Industrieproduktion ( Jahr )
|03.10.25
|Industrieertrag (im Monatsvergleich)
|03.10.25
|Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
|03.10.25
|Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
|03.10.25
|U6 Unterbeschäftigungsquote
|03.10.25
|Arbeitslosenquote
|03.10.25
|Erwerbsbeteiligungsquote
|03.10.25
|Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
|03.10.25
|Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
|03.10.25
|BoE Gouverneur Bailey Rede
|03.10.25
|EZB-Mitglied Schnabel spricht
|03.10.25
|S&P Global EMI Gesamtindex
|03.10.25
|S&P Global EMI Dienstleistungen
|03.10.25
|ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
|03.10.25
|ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
|03.10.25
|ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
|03.10.25
|ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
|03.10.25
|Nationalfeiertag
|03.10.25
|Geburtstag des Gouverneurs von Sabah
|03.10.25
|Baker Hughes Plattform-Zählung
|03.10.25
|CFTC AUD NC Netto-Positionen
|03.10.25
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|03.10.25
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|03.10.25
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|03.10.25
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|03.10.25
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
|03.10.25
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|03.10.25
|Währungsreserven