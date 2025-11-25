25.11.2025 18:04:38

Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf baldiges Ende des Ukraine-Krieges

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hat sich am Dienstag die Stimmung nach einem verhaltenen Handelsstart aufgehellt. Christine Romar, Head of Europe vom Handelshaus CMC Markets, verwies auf die Hoffnung auf einen vielleicht doch schneller als erwarteten Frieden in der Ukraine. Kiew hat den wichtigsten Punkten des US-Friedensplans Angaben beider Regierungen zufolge zugestimmt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj soll noch im November zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,82 Prozent auf 5.573,91 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der schweizerische SMI 0,93 Prozent auf 12.771,63 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,78 Prozent auf 9.609,53 Punkte an./la/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost am Mittwoch letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
