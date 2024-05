Aktien Europa Schluss: Gewinne - Londoner Börse mit Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag zugelegt. Auftrieb gaben ein positiv aufgenommener Quartalsbericht von Apple und die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Allerdings bröckelten die Gewinne im Verlauf nach Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor wieder etwas ab.

Der EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,63 Prozent auf 4921,48 Punkte, was auf Wochensicht einen Verlust von 0,6 Prozent für den Leitindex der Eurozone bedeutet. Der französischen CAC 40 gewann am Freitag 0,54 Prozent auf 7957,57 Punkte. Für den britischen FTSE 100, der seinen Rekordlauf fortsetzen konnte, ging es am Ende um 0,51 Prozent auf 8213,49 Punkte hoch.

Die US-Wirtschaft schuf im April deutlich weniger Arbeitsplätze als erwartet, während die Arbeitslosenquote entgegen den Prognosen leicht anstieg. Zudem schwächte sich das Lohnwachstum überraschend etwas ab. In der Summe trieb dies die Zinssenkungshoffnungen der Anleger an. Dem wirkte dann etwas später der ISM-Index entgegen, der die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA widerspiegelt. Er sackte auf den tiefsten Stand seit Ende 2022, allerdings stieg zugleich eine Preiskomponente unerwartet deutlich und nahm den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen wieder etwas Wind aus den Segeln./ck/he