Aktien Europa Schluss: Gewinne - Zinssignale halten 'Footsie' auf Rekordkurs

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben ihren Erholungskurs am Donnerstag fortgesetzt. Am Nachmittag gaben die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Auftrieb. Sie legten stärker als erwartet zu, signalisierten damit eine Abschwächung des zuletzt robusten Arbeitsmarktes und nährten so die Hoffnung auf eine geldpolitische Lockerung in den USA.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent auf 5054,41 Punkte. Für den CAC 40 in Paris ging es um 0,69 Prozent auf 8187,65 Punkte hinauf.

In London kletterte der FTSE 100 erneut in bislang nicht gekannte Höhen, nachdem die britische Notenbank Signale für eine baldige Zinssenkung gesendet hatte. Etwas unter dem Rekordhoch stand am Ende des Tages beim "Footsie" ein Plus von 0,33 Prozent auf 8381,35 Punkten zu Buche. Der Leitzins im Vereinigten Königreich wurde unterdessen bei 5,25 Prozent belassen, womit Ökonomen überwiegend gerechnet hatten./ajx/he