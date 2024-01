Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - Warten auf Inflationsdaten aus den USA

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Damit setzte sich das Abwarten vor den am Donnerstag erwarteten Inflationszahlen aus den USA fort, denn schon in den vergangenen Tagen fanden die Börsen mit Auf und Abs keine eindeutige Richtung mehr.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging mit plus 0,04 Prozent bei 4468,98 Punkten aus dem Handel. Der französische CAC 40 dagegen gab um 0,01 Prozent auf 7426,08 Punkte nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,42 Prozent auf 7651,76 Punkte nachgab.

Die Inflationsdaten aus den USA könnten aus Sicht des Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets darüber entscheiden, ob sich die Jahresendrally fortsetzt oder der Markt an den misslungenen Jahresstart anknüpft. Es stehe allerdings fest, dass sich die fundamentalen Rahmenbedingungen in den vergangenen Wochen nicht wirklich verbessert hätten. Auch seien die andauernden geopolitischen Konflikte in der Welt kein Nährboden für stabile Aktienkurse./tih/he