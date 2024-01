Aktien Europa Schluss: Kursgewinne bescheren EuroStoxx positives Wochenfazit

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag von ihren Vortagsverlusten erholt. Ungeachtet der US-Börsen, die knapp ins Minus abrutschten, präsentierten sich die Märkte in Europa robust. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) glich seinen Abschlag vom Donnerstag mehr als aus. Der Eurozonen-Leitindex schloss 0,85 Prozent höher bei 4480,02 Punkten. Im Wochenverlauf hat er damit ein Plus von 0,4 Prozent eingefahren.

Der französische CAC 40 zog um 1,05 Prozent auf 7465,14 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,64 Prozent auf 7624,93 Punkte anzog. Letzter beendete damit seine dreitägige Verlustserie. Während der Cac auf Wochensicht zulegte, gab es für den FTSE nochmals eine Verlustwoche.

"Nach wieder leicht anziehenden Verbraucherpreisen in den USA hellten heute schwächer als erwartete Erzeugerpreise die Stimmung an der Börse wieder auf", sagte der Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Denn weiter fallende Erzeugerpreise deuteten auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends in der allgemeinen Preisentwicklung hin, was zeitnahe Zinssenkungen wieder wahrscheinlicher mache./tih/he