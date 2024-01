Aktien Europa Schluss: Märkte ins Plus gedreht

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag nach einem schwachen Start im Plus geschlossen. Der Minustrend der Vorwoche setzte sich am Vormittag zunächst fort, im Verlauf wurde die Stimmung aber besser. Während ein Kursrutsch bei Boeing den US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) bremste, wurden die Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Aktien hierzulande zur Stütze. Boeing litten in New York unter einem erneuten Flugzeug-Zwischenfall.

Am Ende gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) 0,49 Prozent auf 4485,48 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,40 Prozent auf 7450,24 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 legte gebremst von fallenden Ölwerten nur um 0,06 Prozent auf 7694,19 Zähler zu.

Michael Hewson vom Broker CMC Markets attestierte den europäischen Märkten einen "vorsichtig positiven Wochenstart". Generell hieß es aber am Markt, vor der am Donnerstag anstehenden Veröffentlichung von US-Inflationsdaten sowie der anlaufenden US-Berichtssaison fehle es aktuell an Kurstreibern für eine deutlichere Erholung. Der EuroStoxx hat seit Jahresbeginn 0,8 Prozent verloren, weil die Erwartungen an baldige Zinssenkungen von den Anlegern zuletzt wieder gedämpft waren./tih/he