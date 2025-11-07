|
Aktien Europa Schluss: Negativer Wochenausklang
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend geschwächelt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,80 Prozent bei 5.566,53 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von rund 1,7 Prozent.
Außerhalb des Euroraums stagnierte der Schweizer SMI bei 12.298,35 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,55 Prozent auf 9.682,57 Punkte nach unten.
Damit setzten sich die Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug fort, der vor allem von US-Technologiewerten getragen worden war. "Hochnervöse Anleger rund um den Globus diskutieren weiter die Frage, ob der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz zu einer Blase geführt hat, die zeitnah platzen könnte", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an./edh/stw
