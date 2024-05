Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank Zinshoffnung - Feiertag in London

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach ihrer jüngsten Erholung am Montag weiter zugelegt. Gute Konjunkturdaten aus dem Euroraum erwiesen sich als Kursstütze. Bewegende Unternehmensnachrichten gab es nicht. Am wichtigen Londoner Markt, wo der FTSE 100 vor dem Wochenende seinen Rekordlauf fortgesetzt hatte, fand feiertagsbedingt kein Handel statt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,72 Prozent auf 4956,96 Punkten. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,49 Prozent auf 7996,64 Punkte hoch. In Zürich standen ebenfalls Gewinne zu Buche.

In der Eurozone waren die Erzeugerpreise im März weiter gesunken. Die Preise gaben gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,8 Prozent nach. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 7,7 Prozent erwartet. Zinssenkungshoffnungen in der Eurozone bekamen daher weitere Nahrung. Am Freitag hatte bereits ein eher schwacher US-Arbeitsmarktbericht Hoffnung auf eine baldige geldpolitische Lockerung in den Vereinigten Staaten gemacht./ajx/he