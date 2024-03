Aktien Europa Schluss: Weitere moderate Gewinne auf hohem Niveau

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag auf hohem Niveau weiter leicht zugelegt. Nach anfänglichen Verlusten stieg der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeitweise auf den höchsten Stand seit Ende 2000. Gestützt von freundlichen US-Börsen beendete der Leitindex der Eurozone den Handel mit einem Aufschlag von 0,40 Prozent auf 5064,18 Punkte. Viele Anleger halten sich zwar in der Vorosterwoche mittlerweile mit größeren Engagements zurück, doch von Verkaufsbereitschaft sei nichts zu spüren, hieß es am Markt.

Der französische Leitindex CAC 40 legte um 0,41 Prozent auf 8184,75 Punkte zu. Der britische FTSE 100 rückte um 0,17 Prozent auf 7930,96 Zähler vor./ck/he