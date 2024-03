Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Anleger bleiben vorsichtig

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hat sich auch am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten aus den USA hatten zwar zwischenzeitlich für eine gewisse Erleichterung gesorgt. In der größten Volkswirtschaft der Welt war der Preisauftrieb im Januar - wie von Anlegern erhofft - erneut schwächer geworden. Allerdings steht immer noch die Frage im Raum, ab wann und wie schnell die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks gelockert wird.

Der EuroStoxx hatte im frühen Handel den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 erreicht, verlor jedoch schnell an Schwung. Am Ende stand ein Minus von 0,12 Prozent auf 4877,77 Punkte zu Buche. Auf Monatssicht ergibt sich dennoch ein Plus von 5,1 Prozent.

Der französische CAC 40 gab am Donnerstag um 0,34 Prozent auf 7927,43 Punkte nach. Der britische FTSE 100 schaffte ein Plus von 0,07 Prozent auf 7630,02 Punkte./la/he