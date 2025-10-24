EURO STOXX 50

5 668,33
29,12
0,52 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
24.10.2025 08:10:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Hoffnung auf Handelsgespräche stützt Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China dürfte vor dem Wochenende für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der X-DAX indizierte den DAX am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 24.264 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 1,8 Prozent an. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird moderat höher erwartet.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Spannend könnte es am Nachmittag werden, wenn die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht werden. "Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen HENSOLDT-Aktien um fast 5 Prozent. Am Vorabend hatte das Rüstungsunternehmen von steigenden Aufträgen berichtet. Auch Rheinmetall-Aktien legten vorbörslich zu.

Papiere von Nordex verloren 2 Prozent und TeamViewer 1 Prozent. Die Investmentbank Odd BHF hat die Kaufempfehlungen für die Aktien des Windturbinenherstellers und des Software-Anbieters gestrichen./bek/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 668,33 0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich stabil -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende wenig bewegt erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte zulegen. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen