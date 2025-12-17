Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bislang durchwachsene Woche des deutschen Aktienmarktes dürfte am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz weitergehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-DAX ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.130 Punkte. Damit bliebe der DAX über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Der EuroStox 50 (EuroStoxx 50), der Leitindex der Euroregion, dürfte ebenfalls 0,2 Prozent höher starten.

Nach dem Anstieg des Dax bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht die erhofften Impulse geliefert. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

Die Aktien von Südzucker fielen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 1,1 Prozent. Der Zuckerkonzern geht auch für das Geschäftsjahr 2026/27 von einem schwierigen Markt aus und rechnet deshalb mit keiner signifikanten Ergebniserholung. Die in Aussicht gestellte Ebitda-Spanne liegt deutlich unter der durchschnittlichen Analystenprognose. Der Umsatz dürfte in dem bis Ende Februar 2027 laufenden Geschäftsjahr leicht zurückgehen.

Verzögerungen bei Kundenprojekten machen IONOS zu schaffen. Die Entwicklung in den Bereichen Web Presence und Productivity sowie im Cloudgeschäft sei bisher leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das zu United Internet gehörende Unternehmen mit. Der dem Internetdienstleister kürzte daher sein Wachstumsziel für das laufende Jahr, beließ das Gewinnziel aber unverändert. Die Ionos-Papiere stiegen auf Tradegate um 1,3 Prozent.

Für die Anteilsscheine von Siemens Healthineers ging es auf Tradegate um 1,5 Prozent nach oben. Sowohl die kanadische Bank RBC als auch das US-Analysehaus Bernstein Research haben die Bewertung des Medizintechnikanbieters mit "Outperform" aufgenommen. Die aktuell niedrige Bewertung der Aktien werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial des Unternehmens und seiner Vormachtstellung in den Kernmärkten nicht gerecht, konstatierte RBC-Analystin Natalia Webster./edh/jha/