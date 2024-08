Aktien Frankfurt: Dax macht noch ein wenig Boden gut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn an seine jüngste Erholung angeknüpft. Dem Leitindex DAX winkt am Montag der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. Allerdings blieben diese überschaubar. Am frühen Nachmittag stieg der Dax um 0,2 Prozent auf 17.762 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer einen guten Teil des dreitägigen Einbruchs vom Monatsanfang aufgeholt.

Allerdings sind nach dem jüngsten Kursrutsch nicht wenige Börsianer vorsichtig geworden. "Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibt weiter bestehen", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Blinde Euphorie sei auch nach der jüngsten Erholung nicht angebracht, Anleger sollten sich nach wie vor gegen neuerliche Verluste absichern.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte am frühen Nachmittag ebenfalls um 0,2 Prozent auf 24.299 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es auch moderat nach oben.

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Analysten sprachen von starken Geschäftszahlen des Rückversicherers. Der Aktienkurs stieg an der Dax-Spitze um 4,4 Prozent.

Eine neue Kaufempfehlung der Warburg Bank brachte den Anteilen von Rheinmetall ein Kursplus von 1,6 Prozent ein, hier winkt ein Rekordhoch. Puma-Aktien (PUMA SE) profitierten mit plus 2,5 Prozent von einer Kaufempfehlung der Baader Bank. Nach endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters Hypoport (Hypoport SE) stieg der Aktienkurs des im SDax der Kleinwerte enthaltenen Titels um 6 Prozent. Hier wirkten sich bestätigte Jahresziele positiv aus.

Stagnation herrschte zum Wochenauftakt am Devisenmarkt beim Euro zum US-Dollar. Zuletzt handelte die Gemeinschaftswährung mit 1,0922 Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank den Euro am Freitag mit 1,0917 Dollar festgesetzt hatte.

Im deutschen Anleihenhandel stiegen die Kurse leicht, der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) legte um 0,07 Prozent auf 126,37 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,24 Prozent am Freitag auf 2,23 Prozent./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---