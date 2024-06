Aktien Frankfurt Eröffnung: Airbus belastet Dax mit Gewinnwarnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag wieder nachgegeben. Nicht zuletzt deutliche Einbußen der Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Aktien beendeten zunächst die Erholung des Leitindex. Der Flugzeugbauer hat die Ziele für den Gewinn und die Auslieferungen in diesem Jahr gekappt.

Im frühen Handel fiel der DAX um ein Prozent auf 18 145 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,4 Prozent auf 25 593 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,6 Prozent ebenfalls im Minus./bek/tih