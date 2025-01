Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt weiteren Rekord nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag eine weitere Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex legte im frühen Handel 0,39 Prozent auf 20.655 Punkte zu. Seinen Rekord schraubte er in den Anfangsminuten sogar bis auf 20.675 Punkte nach oben. Schon am Vortag hatte er mit den US-Verbraucherpreisen und starken Zahlen großer US-Banken im Rücken einen Höchststand markiert.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDAX am Donnerstag um 0,51 Prozent auf 25.696 Punkte zu. Auf Eurozonen-Ebene zog der Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) am Morgen besonders deutlich um mehr als ein Prozent an. Er wurde dabei gestützt von deutlichen Kursgewinnen im Luxusgütersektor.

Anleger machen sich nach den Inflationsdaten aus den USA wieder weniger Sorgen, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr ihren Zinssenkungskurs stoppen oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben könnte. Laut Investmentanalyst Matthias Schell von der Landesbank Baden-Württemberg gehen Investoren an den Finanzmärkten daher wieder mehr Risiko ein, was an den Anleihemärkten die Renditen drücke./tih/mis