DAX 40

23 719,26
129,82
0,55 %
<
02.12.2025 09:12:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach schwachem Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisiert. Die Kursgewinne hielten sich in engen Grenzen. Der Leitindex Dax lag im frühen Handel mit 0,2 Prozent im Plus bei 23.636 Zählern.

"Die Gewinnserie des Dax ist gestern gerissen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die richtungsweisende Marke bleibe womöglich die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage. Diese hatte der Dax am Montag kurz unterschritten. Sie findet als längerfristiger Indikator am Markt große Beachtung. "Es ist gut möglich, dass sich hier die zukünftige Richtung des Dax entscheidet", so Altmann.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte zeigte sich mit 29.463 Punkten nahezu unverändert. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle./bek/jha/

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 718,74 0,55%

