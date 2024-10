Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Ifo-Geschäftsklima etwas tiefer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach moderaten Vortagesgewinnen hat der DAX am Freitag wieder geschwächelt. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,12 Prozent auf 19.419,09 Punkte. Damit hat er seit Wochenstart rund 1,2 Prozent nachgegeben. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist die "große Dynamik am europäischen Aktienmarkt erst einmal raus". Der Grundoptimismus der Anleger bleibe aber erhalten. Neben der Berichtssaison könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima für Impulse sorgen.

Nach den ermutigenden Einkaufsmanagerindizes vom Vortag erwarten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen ein kleines Plus beim Ifo-Index. Es sei jedoch fraglich, ob das ausreiche, um die Stimmung am Markt deutlich zu heben. "Eine Trendwende für die deutsche Wirtschaft auszurufen erschiene gleichwohl verfrüht", schrieben die Helaba-Experten. Hierfür bedürfe es eine über Monate andauernde Erholung.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel kletterte im frühen Handel 0,17 Prozent höher auf 27.187,86 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone verlor knapp 0,1 Prozent. Am Vorabend war der Handel an den US-Börsen mit einem gemischten Ergebnis zu Ende gegangen. Auch Asien gab zuletzt ein uneinheitliches Bild ab./niw/jha/