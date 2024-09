Aktien Frankfurt Eröffnung: Druck lässt nach - US-Arbeitsmarkt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Druck auf den DAX scheint am Donnerstag nachzulassen. Nach den ersten Handelsminuten notierte der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 18.597 Punkten. Nach einem Rekordhoch am Dienstag im Verlauf, war der Index unter Druck geraten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen war am Dienstagvormittag mit 25.314 Punkten ebenfalls kaum verändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent bergab.

Nach der Stabilisierung der New Yorker Börsen beruhigte sich auch die Lage an den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen. Am schwächsten präsentierte sich der japanische Nikkei 225, der zu den größten Verlierern des jüngsten Kursrückschlags zählt.

Vor dem wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag bleiben die Anleger vorsichtig. Sie warten gespannt auf Signale für die US-Zinspolitik für den Rest des Jahres. Der Arbeitsmarkt sollte nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein. Denn ein zu starker Arbeitsmarkt spräche eher für nur langsame Zinssenkungen, ein schwacher Jobreport würde Konjunktursorgen nähren./gl/mis