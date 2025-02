Aktien Frankfurt Eröffnung: Knappes Plus - Dax-Rekordjagd geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag gleich zum Börsenstart seine Rekordjagd fortgesetzt. Allerdings blieb das Plus zunächst überschaubar: In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 22.812,92 Punkte. Für den MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen enthält, ging es um 0,10 Prozent auf 28.181,56 Punkte hoch. Damit hält er sich weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2023.

Zu Wochenbeginn war der Dax trotz fehlender Impulse von den geschlossenen US-Börsen erstmals über 22.800 Punkte geklettert und hatte knapp unter dieser Marke geschlossen. "Die Hoffnung machenden Friedensverhandlungen für die Ukraine haben einen regelrechten Freudensprung ausgelöst“, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Nun nehme das Börsenbarometer die Marke von 23.000 Punkten ins Visier - "allen Warnungen und Indikatoren zum Trotz".

Auch beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging der jüngste Höhenflug weiter: Nachdem er am Montag endlich seine zur Jahrtausendwende aufgestellte Bestmarke geknackt hatte, legte er um weitere 0,11 Prozent zu./gl/stk