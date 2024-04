Aktien Frankfurt: Klar erholter Dax schafft Wochenplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag dank positiver US-Impulse seinen deutlichen Vortagsverlust wettgemacht. Er baute im Handelsverlauf seinen Gewinn aus und schloss 1,36 Prozent fester mit 18 161,01 Punkten. Damit verbuchte der deutsche Leitindex nach drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus von 2,4 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen beendete den Tag mit einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 26 175,48 Punkte.

Bereits am Donnerstag nach US-Börsenschluss hatten die Geschäftszahlen von zwei Tech-Schwergewichte für gute Stimmung gesorgt. "Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick (Meta Platforms (ex Facebook)) vergessen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei.

Robert Halver von der Baader Bank rät den Anlegern, bei Rückschlägen auch weiterhin zuzugreifen. Denn "insgesamt sind die Negativpunkte an den Börsen bekannt und werden nicht dramatisiert"./gl/he