Aktien Frankfurt Schluss: Dax drosselt Abwärtstempo - Sorgen bleiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat zur Wochenmitte das Tempo seiner jüngsten Talfahrt gedrosselt. Nach Verlusten von knapp zwei Prozent allein in den vergangenen beiden Handelstagen schloss der deutsche Leitindex am Mittwochabend 0,25 Prozent niedriger bei 15 217,45 Punkten. Es bleibt das tiefste Niveau seit Ende März.

Die Sorgen um noch länger hohe Zinsen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten den Investoren in den vergangenen Tagen sämtliche Kauflaune ausgetrieben. Dagegen war der Handel zur Wochenmitte in recht ruhigen Bahnen verlaufen. "Die Marktteilnehmer bleiben in einer abwartenden Haltung", sagte Börsenbeobachter Andreas Lipkow.

Auch der MDAX der mittelgroßen Werte baute seine Verluste auf dem tags zuvor erreichten tiefsten Niveau seit Anfang Januar kaum noch weiter aus - er ging mit minus 0,18 Prozent bei 25 628,75 Zählern aus dem Handel./tav/he