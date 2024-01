Aktien Frankfurt Schluss: Dax kommt vor US-Inflationsdaten nicht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Vor den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisen herrschte Zurückhaltung und so beendete der deutsche Leitindex den Handel zur Wochenmitte mit plus 0,01 Prozent auf 16 689,81 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,29 Prozent auf 26 247,69 Punkte nach unten.

Seit seinem Rekordhoch bei knapp über 17 000 Punkten Mitte Dezember schwankt der Dax - abgesehen von einem kurzen Anlauf auf die Bestmarke Anfang Januar - überwiegend zwischen rund 16 500 und 16 800 Punkten. Der Weg zum Rekord wurde durch Erwartungen an schon baldige Leitzinssenkungen in den USA und schließlich auch in der Eurozone geebnet.

Inzwischen wurden die hochfliegenden Erwartungen an die 2024 anstehenden Zinsschritte in den USA angepasst. Es wird nur noch mit fünf Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte statt mit sechs gerechnet. Die Inflationszahlen am Donnerstag dürften weitere Anhaltspunkte liefern, ob diese Prognosen eher zutreffen oder nicht, weshalb die Daten so wichtig sind. Sie hingen wie ein Damoklesschwert über dem Dax, so Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Die Anleger warten auf ein Signal, ob die Rally seit Oktober vergangenen Jahres nach der gesunden Pause fortgesetzt werden kann oder nicht."/ajx/he